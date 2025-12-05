Mundial 2026: leyenda Jaime Penedo representa hoy a Panamá en el sorteo de grupos

El histórico exportero de la selección nacional Jaime Penedo fue invitado por FIFA como "leyenda" para representar a Panamá durante la ceremonia del sorteo Mundial 2026, que se celebrará el 5 de diciembre e Washington D.C., Estados Unidos.
Mundial 2026: ¿Por qué Penedo? Una leyenda que marcó historia
Jaime Penedo es considerado uno de los arqueros más emblemáticos del fútbol panameño: disputó 134 partidos con la selección nacional y fue titular en la histórica primera participación de Panamá en un Mundial, en Rusia 2018.
Su trayectoria en clubes nacionales e internacionales, su profesionalismo y su legado lo convirtieron en una figura ideal para representar al país en un evento global como este sorteo.
Un orgullo nacional de vuelta al escenario mundial
La participación de Jaime Penedo en esta ceremonia representa un reconocimiento a su trayectoria y al impacto que ha tenido en el fútbol panameño a nivel internacional. Su presencia en el sorteo no solo destaca el crecimiento del balompié nacional, sino que también simboliza el vínculo que mantienen las leyendas deportivas con los grandes eventos organizados por la FIFA.
Para Panamá, su inclusión en la lista de invitados refuerza el papel del país dentro del escenario mundialista y aporta una figura con experiencia en torneos globales. Su participación contribuye a dar mayor visibilidad a la representación panameña en este tipo de plataformas.