Mundial 2026 Deportes -  3 de diciembre de 2025 - 17:34

Sorteo Mundial 2026: fecha, hora y dónde verlo EN VIVO en Panamá

Como representación de Panamá en el sorteo del Mundial 2026 asistirá Thomas Christiansen, director técnico de la Selección Mayor, junto con otros directivos.

Sorteo Mundial 2026: Conoce dónde verlo en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que tendrá lugar en Washington, Estados Unidos, donde Panamá conocerá a sus rivales para el torneo que se jugará en EE. UU., Canadá y México.

La transmisión en vivo podrá verse a través de RPC TV desde las 12:00 p.m., hora de Panamá.

Viajando en representación de Panamá estarán: Thomas Christiansen, director técnico de la Selección Mayor; Miguel Zúñiga, secretario general; Christian Núñez, director de Selecciones Nacionales; Pedro Núñez, gerente de Selecciones Nacionales; Ana Carolina Redondo, directora de Comercialización, Mercadeo y Comunicaciones; John Dornheim, oficial de seguridad; y Alexander Da Silva, gerente de Comunicaciones.

Mundial 2026: ¿Cuándo se anunciará el calendario oficial de partidos?

El sábado 6 de diciembre, la FIFA anunciará de forma oficial el calendario de partidos de toda la competición.

Actualmente, un total de 42 de las 48 selecciones ya están clasificadas, quedando pendientes los 6 equipos cuyos cupos se definirán mediante repechaje en marzo de 2026.

