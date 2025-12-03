Sorteo Mundial 2026: fecha, hora y dónde verlo EN VIVO en Panamá

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 , que tendrá lugar en Washington, Estados Unidos, donde Panamá conocerá a sus rivales para el torneo que se jugará en EE. UU., Canadá y México.

La transmisión en vivo podrá verse a través de RPC TV desde las 12:00 p.m., hora de Panamá.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Viajando en representación de Panamá estarán: Thomas Christiansen, director técnico de la Selección Mayor; Miguel Zúñiga, secretario general; Christian Núñez, director de Selecciones Nacionales; Pedro Núñez, gerente de Selecciones Nacionales; Ana Carolina Redondo, directora de Comercialización, Mercadeo y Comunicaciones; John Dornheim, oficial de seguridad; y Alexander Da Silva, gerente de Comunicaciones.

Mundial 2026: ¿Cuándo se anunciará el calendario oficial de partidos?

El sábado 6 de diciembre, la FIFA anunciará de forma oficial el calendario de partidos de toda la competición.

Actualmente, un total de 42 de las 48 selecciones ya están clasificadas, quedando pendientes los 6 equipos cuyos cupos se definirán mediante repechaje en marzo de 2026.