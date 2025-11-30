Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre política, clasificación al Mundial 2026 y alfabetización constitucional

En la edición de Debate Abierto de este domingo 30 de noviembre Balbina Herrera habló sobre los siguientes retos para la renovación del PRD, tras ganar la secretaría general del colectivo.

También analizamos junto a la periodista y comentarista de deporte, Nicolle Ferguson, el secretario general de Fepafut, Miguel Zúñiga y Giorgio Famiglietti, comisionado de la LPF, sobre el proceso de la Selección de Panamá para su clasificación al Mundial 2026.

Por otro lado, el coordinador ejecutivo de la Secretaría para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, Miguel Antonio Bernal, explicó cómo se realizará el proceso constituyente en Panamá.

Por su parte, el representante de Ernesto Córdoba, Ismael Atencio, se refirió a las modificaciones aprobadas por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que afectan la libre postulación.