Thomas Christiansen proyecta un Panamá protagonista en el Mundial de 2026

El técnico hispano danés, Thomas Christiansen , formado en la escuela de fútbol total de Johan Cruyff, quiere hacer historia con Panamá en el Mundial de 2026, tras el amargo debut de la selección canalera en Rusia 2018, donde quedó última de su grupo.

Pero la entonces Cenicienta ha crecido bajo el mando del estratega europeo, que a sus 52 años tiene como objetivo pasar de la fase de grupos, dijo en una entrevista con la AFP.

Quiere hacerlo con un fútbol vistoso, en un país que históricamente ha vibrado con el béisbol y el boxeo. Christiansen, amante del pádel y de la pesca, ya piensa en el equipo que plantaría en un hipotético enfrentamiento mundialista con la Argentina de Lionel Messi, a quien considera "de largo" el mejor de la historia.

Tampoco tiene dudas en destacar al técnico del Manchester City, Pep Guardiola, con el que compartió vestuario en el FC Barcelona, bajo las órdenes de Cruyff, aunque su presencia en el primer equipo fue apenas testimonial.

¿Qué expectativas tiene para el Mundial?

Queremos poner nuestro sello, el legado y competir, el equipo está capacitado, ha madurado tanto que ahora ya no nos escondemos ante nadie. Queremos competir de tú a tú a cualquier selección, ahora hay que demostrarlo.

¿Tendrá un objetivo?

Si competimos bien los tres partidos es para estar orgullosos, pero soy ambicioso y me gustaría pasar de grupo.

¿Qué selecciones prefiere enfrentar?

Tenemos que intentar que no nos toquen los mejores de cada bombo si queremos pasar.

¿Qué selecciones ve como favoritas?

España, Argentina, Francia, y Brasil a ver cómo evoluciona, pero creo que puede haber sorpresas, igual que en el Mundial pasado con Marruecos, que hizo un Mundial increíble y por méritos propios llegaron a donde llegaron.

¿Qué significa que Panamá sea la única representante centroamericana en el próximo Mundial?

Significa que nos hemos ganado el billete por mérito propio. La gente daba por hecho ya antes de arrancar que iba a ser un paseo y la gente no sabe cómo son las eliminatorias, cómo se viven y cómo se disputan. El Caribe "aprovechó".

¿Hay una crisis en el fútbol centroamericano o se ha demeritado a las selecciones caribeñas?

No es por falta de respeto. Estos equipos, tanto Curazao, Surinam, Haití, tienen jugadores en las mejores ligas.

¿Cuánto ha influido en la clasificación de los equipos caribeños que no hayan estado México, Estados Unidos y Canadá?

Se podía haber hecho un octagonal igual sin los tres organizadores, Estados Unidos, México y Canadá, y hubiera sido más justo y más irregular. En esta situación, estos países han aprovechado.

¿Puede bajar el nivel del Mundial al pasar de 32 a 48 selecciones clasificadas?

Puede ser, lo vamos a ver después del Mundial, ver un partido de un 7-0 u 8-0, esto no es como para decir que somos de los mejores del mundo, pero por otra parte da la oportunidad a equipos de participar en un evento tan importante. La cuestión es cuántos equipos tienen esa posibilidad de sorprender y clasificar para la siguiente fase.

¿Cuánto ha cambiado el fútbol desde que usted estuvo bajo las órdenes de Cruyff?

Antes éramos deportistas de élite, ahora se exige atletas de máximo nivel que tienen que estar en las mejores condiciones físicas y mentales para poder competir. Tienen que aguantar 90 minutos y recorrer un mínimo de 11 o 12 kilómetros a una alta intensidad.

Usted ha inculcado a Panamá un estilo de juego asociativo y de toque...

Es el fútbol que me gusta inculcar al jugador, sea el equipo que sea. En Panamá lo han cogido a la perfección, vi que tenían potencial de ejecutar esas órdenes sobre el terreno de juego.

¿Le fue difícil?

Sí que costó lo suyo, pero es la forma en que tú les enseñas. Siempre he dicho el por qué y para qué, y si ellos entienden el por qué hacen las cosas es mucho más fácil asimilarlo para luego ejecutarlo.

¿Quién es el mejor de la historia?

Messi, de largo, por todo lo que ha conseguido y todos los récords que ha roto.

