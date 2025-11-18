Panamá Deportes -  18 de noviembre de 2025 - 23:17

IMÁGENES | Así vivió Thomas Christiansen la clasificación de Panamá al Mundial 2026

La Selección de Panamá es el primer equipo nacional que ha dirigido el entrenador español Thomas Christiansen.

Director técnico de la Selección de Panamá

Director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen.

EFE
Ana Canto
Por Ana Canto

Tras la clasificación directa de Panamá al Mundial 2026, las emociones no se hicieron esperar. Uno de los primeros en mostrarse visiblemente conmovido fue el director técnico de la selección, el español Thomas Christiansen, quien, luego de no avanzar a Catar 2022, lleva ahora al equipo a su segunda Copa del Mundo.

Videos e imágenes captaron la alegría y el orgullo que esta clasificación representa tanto para él, el resto del equipo y todo un país, luego de mantenerse en el segundo lugar de la tabla de posiciones de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

Thomas Christiansen rompe en llanto tras clasificar al Mundial 2026

christiansen 2025
Director técnico de la Selección de Panamá tras la clasificación al Mundial 2026.

El equipo celebra junto a Thomas Christiansen

thomas christiansen - equipo - 2025
Equipo celebra junto a Thomas Christiansen.

Final del partido y el Rommel estalla de emoción

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990976629401923605&partner=&hide_thread=false

Alegría de la Selección de Panamá en el Rommel Fernández

equipo celebra la clasificación al mundial 2026
Alegría de la selección de Panamá tras la clasificación.

