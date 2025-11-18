IMÁGENES | Así vivió Thomas Christiansen la clasificación de Panamá al Mundial 2026

Tras la clasificación directa de Panamá al Mundial 2026, las emociones no se hicieron esperar. Uno de los primeros en mostrarse visiblemente conmovido fue el director técnico de la selección, el español Thomas Christiansen, quien, luego de no avanzar a Catar 2022, lleva ahora al equipo a su segunda Copa del Mundo.
Videos e imágenes captaron la alegría y el orgullo que esta clasificación representa tanto para él, el resto del equipo y todo un país, luego de mantenerse en el segundo lugar de la tabla de posiciones de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.
