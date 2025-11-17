IFARHU 2025: Pagos de beca PASE-U inician en estos lugares desde hoy

El Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) continúa llegando a los estudiantes en todas las regiones del país. A partir del 17 de noviembre, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) realizará nuevas jornadas de pago en sectores de difícil acceso como Bocas del Toro, Isla Colón, Almirante, Chiriquí Grande, Kankintú (comarca Ngäbe Buglé) y el Archipiélago de las Perlas en Panamá Centro.

Con esta nueva entrega, más de 422,468 estudiantes serán beneficiados, representando una inversión superior a los B/. 9,175,470.00, según informó la entidad. Para garantizar que el apoyo llegue a cada estudiante, personal del IFARHU se desplazará por tierra y mar, llevando los pagos directamente a las comunidades que no cuentan con sedes bancarias cercanas.

IFARHU 2025: Pagos del PASE-U inician en Panamá Oeste y otros puntos

Desde este lunes 17 de noviembre el @IFARHU estará realizando nuevas jornadas de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) a más de 422,468 estudiantes, con una inversión que supera los B/.9,175.470.00.



Este desembolso se desarrollará en las regiones… pic.twitter.com/BYY1fPxPP1 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 17, 2025

El PASE-U forma parte de los programas de asistencia económica que buscan disminuir la deserción escolar y apoyar a las familias en la compra de útiles, uniformes y transporte. Esta ayuda representa un alivio directo a los hogares panameños y refuerza el compromiso del Estado con la educación pública.

Las autoridades reiteraron que los padres deben estar atentos a la programación oficial del IFARHU, que se anunciará por medios digitales y canales regionales. Para ver el calendario completo, INGRESE AQUÍ.