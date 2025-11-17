Panamá Nacionales -  17 de noviembre de 2025 - 11:35

IFARHU 2025: Pagos de beca PASE-U inician en estos lugares desde hoy

El IFARHU inicia nuevos pagos del PASE-U desde el 17 de noviembre en zonas de difícil acceso, beneficiando a más de 422 mil estudiantes en todo Panamá.

IFARHU
Noemí Ruíz
El Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) continúa llegando a los estudiantes en todas las regiones del país. A partir del 17 de noviembre, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) realizará nuevas jornadas de pago en sectores de difícil acceso como Bocas del Toro, Isla Colón, Almirante, Chiriquí Grande, Kankintú (comarca Ngäbe Buglé) y el Archipiélago de las Perlas en Panamá Centro.

Con esta nueva entrega, más de 422,468 estudiantes serán beneficiados, representando una inversión superior a los B/. 9,175,470.00, según informó la entidad. Para garantizar que el apoyo llegue a cada estudiante, personal del IFARHU se desplazará por tierra y mar, llevando los pagos directamente a las comunidades que no cuentan con sedes bancarias cercanas.

IFARHU 2025: Pagos del PASE-U inician en Panamá Oeste y otros puntos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1990450907595538652&partner=&hide_thread=false

El PASE-U forma parte de los programas de asistencia económica que buscan disminuir la deserción escolar y apoyar a las familias en la compra de útiles, uniformes y transporte. Esta ayuda representa un alivio directo a los hogares panameños y refuerza el compromiso del Estado con la educación pública.

Las autoridades reiteraron que los padres deben estar atentos a la programación oficial del IFARHU, que se anunciará por medios digitales y canales regionales. Para ver el calendario completo, INGRESE AQUÍ.

