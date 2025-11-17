Más de 30 mil personas asistieron al I Star Fest en la Cinta Costera

Más de 30,000 personas disfrutaron este domingo 18 de noviembre, del I Star Fest, realizado en el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera, un evento gratuito, organizado por la Alcaldía de Panamá.
En el I Star Fest también ofreció actividades culturales y una variada oferta gastronómica para los asistentes.
“El alcalde Mayer Mizrachi, cumplió otra de sus promesas de campaña al demostrar que la cultura y el entretenimiento pueden ser inclusivos, accesibles y totalmente realizables”, puntualiza la Alcaldía.