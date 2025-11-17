Más de 30 mil personas asistieron al I Star Fest en la Cinta Costera

Más de 30,000 personas disfrutaron este domingo 18 de noviembre, del I Star Fest, realizado en el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera, un evento gratuito, organizado por la Alcaldía de Panamá.

El festival musical contó con la participación de artistas nacionales como Samy y Sandra Sandoval, Akim, Don Pablo Mures, Valentino, Anyuri, Raíces y Cultura, La Disco Virtual, DJ Terco, Kabliz y Chiqui Dubs, además del invitado internacional De La Ghetto.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En el I Star Fest también ofreció actividades culturales y una variada oferta gastronómica para los asistentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1990462623947895227&partner=&hide_thread=false Más de 30,000 personas disfrutaron este fin de semana del I Star Fest desarrollado en el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera.



El festival musical contó con la participación de artistas nacionales como Samy y Sandra Sandoval, Akim, Don Pablo Mures, Valentino, Anyuri, Raíces… pic.twitter.com/1xDrDxsYj0 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 17, 2025

“El alcalde Mayer Mizrachi, cumplió otra de sus promesas de campaña al demostrar que la cultura y el entretenimiento pueden ser inclusivos, accesibles y totalmente realizables”, puntualiza la Alcaldía.