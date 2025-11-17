Diputado Eduardo Gaitán viajará a Taiwán del 21 al 30 de noviembre pese a postura del Ejecutivo

Del 21 al 30 de noviembre, el diputado Eduardo Gaitán realizará una visita oficial a Taiwán con el objetivo de explorar oportunidades comerciales, de inversión y cooperación que puedan beneficiar tanto al país como al distrito de San Miguelito. Gaitán, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, también abordará temas vinculados al sector marítimo y sostendrá encuentros con actores estratégicos.

Según informó su despacho, el viaje no representará gastos para el Estado panameño, ya que será financiado por Taiwán. Durante su ausencia, su equipo de trabajo y la comisión legislativa continuarán sus funciones. A su regreso, el diputado presentará un informe sobre los resultados y avances de la misión.

Diputado Gaitán realizará gira oficial a Taiwán pese a postura del Ejecutivo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EduardoAGaitan/status/1990471700102644135?s=20&partner=&hide_thread=false Comunicado Oficial pic.twitter.com/g0jeykR29M — Eduardo Gaitan (@EduardoAGaitan) November 17, 2025

El comunicado surge en un contexto marcado por la posición del Órgano Ejecutivo respecto a estos acercamientos. La Cancillería de Panamá reiteró recientemente su respeto a la independencia del Órgano Legislativo, pero recordó que la conducción y representación de la política exterior corresponde exclusivamente al Presidente de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE).

Enfatizó además que el Ejecutivo es el único interlocutor válido del Estado panameño ante gobiernos extranjeros y organismos internacionales, tal como establece la Constitución.

Posición del presidente Mulino

La aclaración se emitió tras las declaraciones del presidente José Raúl Mulino, quien señaló que no aprueba viajes de funcionarios legislativos a Taiwán, país con el que Panamá no mantiene relaciones diplomáticas desde 2017, cuando reconoció oficialmente a la República Popular China.

A pesar de esta postura, el diputado Gaitán aseguró que su viaje responde a intereses de desarrollo económico y no afecta la política exterior panameña, por lo que continuará con su agenda programada.