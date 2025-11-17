Aduanas retiene más de B/. 135 mil no declarados en el Aeropuerto de Tocumen

Inspectores de la Dirección de Aduanas de la zona aeroportuaria lograron detectar un importante caso de transporte de dinero no declarado, tras la llegada de un pasajero procedente de La Habana, Cuba, a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El viajero, un hombre de 48 años, de nacionalidad cubana con pasaporte ecuatoriano, declaró portar únicamente B/.5,000.00; sin embargo, su actitud nerviosa y el peso inusual de su equipaje levantaron sospechas entre los funcionarios.

Durante la inspección, la oficial de turno sometió dos mochilas negras al escáner, donde se observó una imagen de color naranja verdoso, indicativa de contenido irregular. Al abrir los equipajes, se halló un doble fondo en la parte trasera que ocultaba fajos de dinero en efectivo.

Aduanas retiene más de B/.135 mil en efectivo no declarado

image

El monto total retenido asciende a B/.135,300.00, una cifra que supera ampliamente el límite permitido para ingresar o salir del país sin declaración, tal como establece la normativa aduanera panameña.

Las autoridades procedieron a notificar al Ministerio Público, que dará inicio al proceso legal correspondiente para determinar el origen del dinero y las posibles responsabilidades penales.

La Autoridad Nacional de Aduanas reiteró su compromiso con el combate al contrabando de dinero y otras actividades ilícitas mediante el fortalecimiento de sus controles de riesgo y el uso de tecnología en los puntos de entrada al país.