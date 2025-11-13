Panamá Nacionales -  13 de noviembre de 2025 - 12:08

Aduanas separa a más de 200 funcionarios por corrupción

La directora de Aduanas, Soraya Valdivieso, informó la desvinculación de más de 200 funcionarios y el envío de varios casos al Ministerio Público.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas(ANA), Soraya Valdivieso, informó que la institución ha desvinculado a más de 200 personas desde el inicio de su gestión, en el marco de acciones para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia institucional.

Valdivieso explicó que parte de estas separaciones responden a casos relacionados con actos de corrupción, mientras que otras se deben a que los funcionarios no contaban con la idoneidad necesaria para ocupar sus cargos.

"Con el tema de la corrupción tengo mano dura. Es cero oportunidad; el que la hace, la paga inmediatamente, porque es la única manera de dar el ejemplo", afirmó la directora.

Aduanas remite casos de funcionarios al Ministerio Público

La funcionaria agregó que varios de los casos detectados fueron remitidos al Ministerio Público para su debida investigación, además de otros expedientes administrativos que se mantienen en curso dentro de la institución.

"Hay varios casos de corrupción que también los he mandado al Ministerio Público y algunas otras investigaciones", puntualizó Valdivieso.

La titular de Aduanas reiteró su compromiso de mantener una gestión basada en la ética, la disciplina y la eficiencia, como parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

