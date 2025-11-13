Gerente del Aeropuerto de Tocumen se refiere a las investigaciones por el tráfico internacional de drogas

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruíz, confirmó que funcionarios y exfuncionarios de esta terminal aérea estarían vinculados al presunto delito de tráfico internacional de drogas , tras el desmantelamiento de una red que trasladaba sustancias ilícitas hacia Europa, según las investigaciones del Ministerio Público.

Ruíz señaló que desde el inicio de esta administración se ha reforzado la presencia del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) en las instalaciones del aeropuerto. Además, se creó un centro logístico de seguridad para inspeccionar diversas operaciones, entre ellas las que se realizan en el área de carga.

De acuerdo con los resultados de la investigación, las colillas de identificación de las maletas de los pasajeros eran manipuladas para colocarlas en equipajes que contenían droga, los cuales eran retirados posteriormente por cómplices en el país de destino.

Durante una conferencia de prensa este miércoles 12 de noviembre, el fiscal de Drogas, Julio Villarreal, detalló que las diligencias realizadas forman parte de los operativos “Eros” (44 aprehendidos) y “Colibrí” (15 aprehendidos), ambos derivados de una misma investigación que contó con la colaboración de las autoridades de España y Francia.