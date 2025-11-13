Panamá Nacionales -  13 de noviembre de 2025 - 13:26

Mitradel confirma cinco denuncias contra el call center Alorica y cuatro inspecciones en 2025

La ministra Jackeline Muñoz informó sobre cinco denuncias contra Alorica y cuatro inspecciones realizadas por el Mitradel este año.

Por Noemí Ruíz

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, informó que se han presentado cinco denuncias contra la empresa de servicios de atención telefónica Alorica, y que la institución ha realizado cuatro inspecciones en lo que va del año 2025.

Muñoz destacó que el ministerio mantiene una supervisión constante sobre el cumplimiento de las normativas laborales en las empresas del país, especialmente en el sector de los call centers, uno de los principales empleadores del área metropolitana.

Mitradel confirma cinco denuncias contra Alorica en 2025

"El Mitradel vela por el derecho laboral de los trabajadores", aseguró la ministra, quien además instó a los colaboradores a presentar denuncias ante el Ministerio Público cuando los señalamientos o situaciones detectadas correspondan a presuntos delitos.

La titular de Trabajo reiteró que el Mitradel continuará con las verificaciones y procesos administrativos necesarios para garantizar que las empresas respeten las condiciones establecidas en el Código de Trabajo y en las convenciones colectivas vigentes.

