Panamá Nacionales -  13 de noviembre de 2025 - 15:49

Sin cortes de agua: IDAAN tendrá nueva subestación eléctrica en la planta potabilizadora de Chilibre

El IDAAN modernizará la subestación eléctrica de la planta de Chilibre con nuevos equipos de 115 kV para reforzar la confiabilidad del sistema.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal, anunció la modernización de la subestación eléctrica de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, mediante la adquisición de nuevos equipos que reforzarán la operación y confiabilidad del sistema.

Villarreal detalló que se adquirirán transformadores de potencia, interruptores de potencia y seccionadores motorizados en 115 kilovoltios, los cuales forman parte de la fase 2 del programa de modernización de esta planta, considerada una de las más importantes del país por su aporte al suministro de agua potable para el área metropolitana.

“El objetivo es garantizar la continuidad del servicio y la seguridad eléctrica de la planta, con tecnología moderna que permita una operación más estable y eficiente”, indicó el director del IDAAN. “El objetivo es garantizar la continuidad del servicio y la seguridad eléctrica de la planta, con tecnología moderna que permita una operación más estable y eficiente”, indicó el director del IDAAN.

La planta Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, cumple este año 50 años de servicio continuo al país, abasteciendo de agua potable a cientos de miles de usuarios en la ciudad de Panamá y San Miguelito.

