Más de 50 personas comparecen ante audiencia por red de tráfico internacional de drogas.

Más de 50 personas aprehendidas durante los operativos “Eros” y “Colibrí”, realizados este miércoles 12 de noviembre en Panamá, comparecen ante una audiencia de garantías en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, por su presunta vinculación con una red dedicada al tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con los resultados de la investigación, las colillas de identificación de las maletas de los pasajeros eran manipuladas para colocarlas en equipajes que contenían droga, los cuales eran retirados posteriormente por cómplices en el país de destino.

Durante una conferencia de prensa este miércoles 12 de noviembre, el fiscal de Drogas, Julio Villarreal, detalló que las diligencias realizadas forman parte de los operativos “Eros” (44 aprehendidos) y “Colibrí” (15 aprehendidos), ambos derivados de una misma investigación que contó con la colaboración de las autoridades de España y Francia.