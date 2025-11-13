Panamá Nacionales -  13 de noviembre de 2025 - 15:39

Más de 50 personas comparecen ante audiencia por red de tráfico internacional de drogas

Las personas aprehendidas durante los operativos “Eros” y “Colibrí” comparecen ante una audiencia de garantías en el SPA de Plaza Ágora.

Ana Canto
Por Ana Canto

Más de 50 personas aprehendidas durante los operativos “Eros” y “Colibrí”, realizados este miércoles 12 de noviembre en Panamá, comparecen ante una audiencia de garantías en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, por su presunta vinculación con una red dedicada al tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con los resultados de la investigación, las colillas de identificación de las maletas de los pasajeros eran manipuladas para colocarlas en equipajes que contenían droga, los cuales eran retirados posteriormente por cómplices en el país de destino.

