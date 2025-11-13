Más de 50 personas comparecen ante audiencia por red de tráfico internacional de drogas.

Más de 50 personas aprehendidas durante los operativos “Eros” y “Colibrí”, realizados este miércoles 12 de noviembre en Panamá, comparecen ante una audiencia de garantías en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, por su presunta vinculación con una red dedicada al tráfico internacional de drogas.
Durante una conferencia de prensa este miércoles 12 de noviembre, el fiscal de Drogas, Julio Villarreal, detalló que las diligencias realizadas forman parte de los operativos “Eros” (44 aprehendidos) y “Colibrí” (15 aprehendidos), ambos derivados de una misma investigación que contó con la colaboración de las autoridades de España y Francia.