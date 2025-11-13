Diputada Alexandra Brenes presentará informe sobre condiciones del Centro Femenino Los Algarrobos.

La diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, anunció que presentará un informe técnico con propuestas de solución ante las condiciones que enfrentan las privadas de libertad en el Centro Femenino Los Algarrobos, ubicado en la provincia de Chiriquí.
Por su parte, la diputada Ana María Poveda señaló que algunas personas manifestaron que enfrentan problemas de salud por enfermedades crónicas como diabetes y VIH.