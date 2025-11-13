Chiriquí Nacionales -  13 de noviembre de 2025 - 16:24

Diputada Alexandra Brenes presentará informe sobre condiciones del Centro Femenino Los Algarrobos

La diputada Alexandra Brenes realizó una visita oficial al Centro Femenino Los Algarrobos, ubicado en la provincia de Chiriquí.

Por Ana Canto

La diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, anunció que presentará un informe técnico con propuestas de solución ante las condiciones que enfrentan las privadas de libertad en el Centro Femenino Los Algarrobos, ubicado en la provincia de Chiriquí.

Durante una gira de trabajo realizada en el lugar, se constató que el centro, con capacidad para 45 personas, alberga actualmente a 150 reclusas, lo que refleja un grave problema de hacinamiento. Además, se identificaron deficiencias en el suministro de agua potable, problemas eléctricos, falta de atención médica oportuna y escasez de programas de reinserción social.

Por su parte, la diputada Ana María Poveda señaló que algunas personas manifestaron que enfrentan problemas de salud por enfermedades crónicas como diabetes y VIH.

