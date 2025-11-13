Panamá Nacionales -  13 de noviembre de 2025 - 15:25

Asamblea aprueba B/.4 millones al Metro de Panamá para reparar túnel de la Línea 1

La Comisión de Presupuesto aprobó B/.4 millones al Metro de Panamá para reparar el túnel de la Línea 1 y cubrir vigencias expiradas de 2024.

Noemí Ruíz

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó al Metro de Panamá, S.A. traslados de partida por un monto total de B/.4 millones, destinados a cubrir reparaciones en el túnel ferroviario de la Línea 1 y al pago de vigencias expiradas correspondientes al año 2024.

El director general del Metro de Panamá, César Pinzón, sustentó la solicitud ante los diputados, detallando que los recursos permitirán mantener la operatividad y seguridad del sistema ferroviario, así como cumplir con compromisos financieros pendientes.

Metro de Panamá cubrirá pagos de vigencias expiradas

De acuerdo con Pinzón, parte de los fondos serán destinados a trabajos de mantenimiento correctivo en el túnel de la Línea 1, con el propósito de garantizar el funcionamiento continuo del servicio que diariamente moviliza a miles de usuarios en la capital.

Durante la sesión, los diputados destacaron la importancia de mantener en óptimas condiciones la infraestructura del Metro, considerado uno de los proyectos de transporte público más relevantes del país.

