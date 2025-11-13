Policía Nacional decomisa armas y sustancias ilícitas en operativos en El Chorrillo y Betania

La Policía Nacional logró el decomiso de armas de fuego, municiones, presuntas sustancias ilícitas y otros artículos durante varios allanamientos efectuados en los corregimientos de El Chorrillo y Betania, en el marco de la Operación Móvil, una estrategia que busca frenar las actividades delictivas en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con el informe policial, los operativos fueron desarrollados por unidades de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), en coordinación con el Ministerio Público. En los lugares intervenidos se ubicaron armas cortas y largas, cargadores, municiones de distintos calibres, además de sustancias presuntamente relacionadas con el microtráfico.

Operación Móvil: Policía Nacional decomisa armas, municiones y sustancias ilícitas

Las autoridades informaron que varias personas fueron retenidas para investigaciones, mientras que los indicios recabados serán remitidos a la Fiscalía de Drogas y la Fiscalía de Delitos contra la Seguridad Colectiva para el desarrollo de las diligencias judiciales correspondientes.

El comisionado jefe de la zona metropolitana destacó que estas acciones forman parte del plan de seguridad preventiva que se mantiene activo en áreas con altos índices delictivos, reforzando la presencia policial en sectores estratégicos.

La Operación Móvil se desarrolla de manera simultánea en diferentes provincias del país, con el objetivo de debilitar estructuras criminales, recuperar espacios públicos y garantizar la tranquilidad ciudadana.