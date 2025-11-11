Policía Nacional alerta sobre mensajes falsos en WhatsApp

La Policía Nacional advirtió este martes sobre la circulación de mensajes falsos en grupos de WhatsApp, en los que se difunden supuestas recomendaciones de seguridad para estas fechas.
A través de un comunicado oficial, la institución aclaró que dicha información no ha sido emitida por sus canales oficiales y pidió a la ciudadanía verificar siempre la fuente antes de compartir mensajes que puedan generar confusión o alarma.
Policía Nacional alerta supuestas recomendaciones de seguridad
La entidad recordó que las comunicaciones oficiales se publican exclusivamente en sus redes verificadas y en el portal institucional, exhortando a la población a no difundir contenidos falsos que puedan afectar la tranquilidad pública.