Policía Nacional aprehende a dos hombres tras riña durante desfile en Sabanitas

Dos hombres fueron aprehendidos por la Policía Nacional tras una riña registrada durante el desfile en Sabanitas, provincia de Colón.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó la aprehensión de dos hombres de 36 y 46 años, presuntamente involucrados en una riña ocurrida en Sabanitas, provincia de Colón, durante los actos del desfile del lunes.

Según el informe policial, durante la acción de control, varios ciudadanos lanzaron objetos contundentes contra las unidades que intentaban restablecer el orden público.

Las autoridades indicaron que los aprehendidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los trámites correspondientes, mientras se desarrollan las investigaciones que determinen responsabilidades.

La Policía reiteró su compromiso de garantizar la seguridad y mantener la convivencia pacífica durante las celebraciones patrias en todo el país.

