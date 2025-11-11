IFARHU detalla los puntos de cobro del PASE-U para este miércoles 12 de noviembre

IFARHU - cobro del PASE-U. IFARHU

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará el miércoles 12 de noviembre de 2025 con el segundo pago del PASE-U en las comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan.

Pago del PASE-U para el miércoles 12 de noviembre Guna Yala Tubualá

Aligandí

Narganá

Puerto Obaldía Comarca Emberá Wounaan Sambú: Jingurundó

Cémaco: Lajas Blancas, Manuel Ortega y Cirilo Guaynora. Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025

