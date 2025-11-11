Chiriquí Nacionales -  11 de noviembre de 2025 - 15:44

MINSA realizará feria de salud gratuita este sábado en el parque Miguel De Cervantes en David

El MINSA invita a la feria de salud este sábado 15 de noviembre en el parque Miguel De Cervantes, David, con servicios gratuitos y actividades familiares.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció la realización de una feria de salud gratuita este sábado 15 de noviembre en el parque Miguel De Cervantes, ubicado en David, provincia de Chiriquí.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a servicios médicos básicos, asesoría nutricional y actividades físicas dirigidas a toda la familia, con el objetivo de promover hábitos saludables y la prevención de enfermedades.

El MINSA destacó que estas ferias forman parte de su programa de promoción de la salud comunitaria, que busca acercar la atención médica y los servicios preventivos a las distintas regiones del país.

La entidad invitó a la población chiricana a participar activamente en esta actividad, que contará con la presencia de personal de salud, médicos, nutricionistas y promotores comunitarios.

