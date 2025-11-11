Panamá Nacionales -  11 de noviembre de 2025 - 08:04

¿Puede un estudiante extranjero llevar la bandera nacional durante los desfiles patrios?

El MEDUCA aclaró que no existe norma que impida a un estudiante extranjero portar la bandera nacional si cumple los méritos y requisitos establecidos.

Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) aclaró que no existe ninguna norma que prohíba a un estudiante extranjero portar la Bandera Nacional durante los actos patrios, siempre que cumpla con los méritos académicos y los requisitos establecidos.

La institución lamentó los hechos ocurridos en el Colegio José Antonio Remón Cantera, donde una estudiante extranjera, pese a haber obtenido el primer puesto de honor, no pudo portar la bandera panameña durante el desfile de Fiestas Patrias.

Rosanel Quiroga, la estudiante que le impidieron portar la Bandera Nacional

Se trata de la joven Rosanel Quiroga, quien lleva más de la mitad de su vida viviendo en Panamá y es reconocida como una de las estudiantes más destacadas del plantel. En redes sociales circula un video en el que la alumna relata lo sucedido, generando numerosas reacciones y muestras de apoyo.

Ante la situación, la Dirección Regional de Educación de Panamá Centro anunció que inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

El MEDUCA reiteró que los actos cívicos y patrióticos son espacios de integración donde todos los estudiantes, sin distinción de nacionalidad, pueden participar con respeto y orgullo, en reconocimiento a los valores que promueven la educación panameña.

Colegio José Remón Cantera, en el ojo público

Por otro lado, padres de familia del mismo centro educativo denunciaron una presunta estafa por parte de una modista que no entregó los uniformes de gala encargados para los desfiles patrios. Según los afectados, cada uniforme costaba 125 dólares, y los pocos que fueron entregados estaban mal confeccionados.

