Cárcel de máxima seguridad en Ecuador recibe a 300 presos, incluido el exvicepresidente Jorge Glas

Ubicada en un remoto sector de la provincia costera de Santa Elena, la nueva cárcel de máxima seguridad de Ecuador , una de las principales promesas del presidente Daniel Noboa, comenzó operaciones este lunes con el ingreso de los primeros 300 reclusos catalogados de alta peligrosidad, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas.

El traslado se produjo apenas un día después de una masacre carcelaria en Machala, donde 31 presos murieron tras enfrentamientos entre bandas rivales. Según el Gobierno, los disturbios estuvieron motivados por el traslado de líderes criminales hacia la nueva prisión, una medida que ha sido rechazada por varios internos.

Ecuador inaugura su nueva cárcel de máxima seguridad

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó el lunes a los primeros 300 presos de los "más peligrosos" del país que ocuparán su nueva megacárcel de alta seguridad, tras una cruenta matanza en una prisión.



La inauguración del penal coincide con una semana clave para Noboa, quien impulsa un referéndum nacional que busca aprobar la creación de una Asamblea Constituyente y permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, entre otras reformas.

Con capacidad para 736 reclusos, esta prisión representa uno de los proyectos insignia del actual Gobierno. La obra inició en junio de 2024, con un costo estimado de 52 millones de dólares, y fue ejecutada por Puentes y Calzadas Infraestructuras, filial del Grupo Puentes de España, bajo la supervisión de la China Road and Bridge Corporation.

El recinto, bautizado por Noboa como “Cárcel del Encuentro”, rinde homenaje al lema del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023). Se encuentra en una de las zonas más golpeadas por la violencia criminal en el país, con el objetivo de reforzar la estrategia de seguridad integral impulsada por el actual mandatario, que busca replicar el llamado “modelo Bukele” aplicado en El Salvador.

