11 de noviembre de 2025

Tome medidas: ACP realiza trabajos que afectarán suministro de agua hoy

ACP informó que la planta potabilizadora de Mendoza operará al 75% este 11 de noviembre. Comunidades estarán sin agua hasta las 5:00 p.m.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que este martes 11 de noviembre la planta potabilizadora de Mendoza operará al 75 % de su capacidad debido a trabajos de mantenimiento en la toma de agua cruda.

Las labores se realizarán en horario de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., por lo que se prevé una reducción temporal del suministro de agua potable en comunidades abastecidas por esta planta.

Por trabajos de la ACP, comunidades estarán sin agua hasta las 5:00 p.m.

La ACP recomendó a los residentes tomar las medidas necesarias, almacenar suficiente agua y hacer uso racional del recurso mientras duren las tareas de mantenimiento.

Estas acciones forman parte del plan de la institución para garantizar el óptimo funcionamiento de las plantas potabilizadoras y mantener la calidad del servicio a la población.

