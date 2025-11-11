Tome medidas: ACP realiza trabajos que afectarán suministro de agua hoy

La Autoridad del Canal de Panamá ( ACP ) informó que este martes 11 de noviembre la planta potabilizadora de Mendoza operará al 75 % de su capacidad debido a trabajos de mantenimiento en la toma de agua cruda.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Las labores se realizarán en horario de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., por lo que se prevé una reducción temporal del suministro de agua potable en comunidades abastecidas por esta planta.

Por trabajos de la ACP, comunidades estarán sin agua hasta las 5:00 p.m.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1988202341708034351?s=20&partner=&hide_thread=false La planta potabilizadora de Mendoza operará al 75% de su capacidad hasta las 5:00 p.m. de este martes, por trabajos de mantenimiento en la toma de agua cruda. pic.twitter.com/K9iw9j6iCs — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2025

La ACP recomendó a los residentes tomar las medidas necesarias, almacenar suficiente agua y hacer uso racional del recurso mientras duren las tareas de mantenimiento.

Estas acciones forman parte del plan de la institución para garantizar el óptimo funcionamiento de las plantas potabilizadoras y mantener la calidad del servicio a la población.