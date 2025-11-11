Tome medidas: ACP realiza trabajos que afectarán suministro de agua hoy

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que este martes 11 de noviembre la planta potabilizadora de Mendoza operará al 75 % de su capacidad debido a trabajos de mantenimiento en la toma de agua cruda.
Las labores se realizarán en horario de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., por lo que se prevé una reducción temporal del suministro de agua potable en comunidades abastecidas por esta planta.
Por trabajos de la ACP, comunidades estarán sin agua hasta las 5:00 p.m.
La ACP recomendó a los residentes tomar las medidas necesarias, almacenar suficiente agua y hacer uso racional del recurso mientras duren las tareas de mantenimiento.
Estas acciones forman parte del plan de la institución para garantizar el óptimo funcionamiento de las plantas potabilizadoras y mantener la calidad del servicio a la población.