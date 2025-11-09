Panamá Oeste Nacionales -  9 de noviembre de 2025 - 13:09

ACP informa trabajos en planta potabilizadora para este martes 11 de noviembre

La ACP informó que la planta potabilizadora de Mendoza operará al 75 % debido a trabajos de mantenimiento en la toma de agua cruda.

ACP informa trabajos en planta potabilizadora de Mendoza.

ACP informa trabajos en planta potabilizadora de Mendoza.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que la planta potabilizadora de Mendoza operará al 75 % de su capacidad este martes 11 de noviembre, debido a trabajos de mantenimiento en la toma de agua cruda.

La entidad informó que las labores se desarrollarán en horario de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. y recomendó a la población tomar las medidas necesarias para evitar el desabastecimiento mientras duren los trabajos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1987552942807826685&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario de reprogramación de pago del Concurso General de Becas 2025 del IFARHU

Sinaproc mantiene aviso de prevención por lluvias y tormentas en gran parte del país

Autoridades investigan hallazgo de cuerpo calcinado dentro de un vehículo en Pedregal

Recomendadas

Más Noticias