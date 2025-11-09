ACP informa trabajos en planta potabilizadora para este martes 11 de noviembre

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que la planta potabilizadora de Mendoza operará al 75 % de su capacidad este martes 11 de noviembre, debido a trabajos de mantenimiento en la toma de agua cruda.
