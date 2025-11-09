Sospechosos del homicidio de Esteban De León comparecen ante audiencia de garantías.

Los dos hombres sospechosos del homicidio del joven Esteban De León comparecen este domingo 9 de noviembre de 2025 ante una audiencia de garantías.
Uno de los presuntos implicados es conocido con el alias de “Tatín”, de 20 años, quien fue aprehendido el sábado durante operativos realizados en el sector de Las Paredes, en el corregimiento de 24 de Diciembre. El segundo sospechoso fue detenido la madrugada del mismo día en el distrito de Arraiján.
El cuerpo sin vida de De León, de 25 años, fue localizado el pasado 5 de noviembre, detrás de una iglesia en 24 de Diciembre, luego de haber sido reportado como desaparecido. Sus honras fúnebres se llevaron a cabo este sábado en la Parroquia Espíritu Santo.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1987598540030300336&partner=&hide_thread=false