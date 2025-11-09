Sospechosos del homicidio de Esteban De León comparecen ante audiencia de garantías.

Uno de los presuntos implicados es conocido con el alias de “Tatín”, de 20 años, quien fue aprehendido el sábado durante operativos realizados en el sector de Las Paredes, en el corregimiento de 24 de Diciembre. El segundo sospechoso fue detenido la madrugada del mismo día en el distrito de Arraiján.

