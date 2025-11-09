Panamá Nacionales -  9 de noviembre de 2025 - 14:58

Sospechosos del homicidio de Esteban De León comparecen ante audiencia de garantías

Los dos hombres aprehendidos por el homicidio de Esteban De León fueron capturados el sábado 8 de noviembre en Panamá y Arraiján.

Uno de los presuntos implicados es conocido con el alias de “Tatín”, de 20 años, quien fue aprehendido el sábado durante operativos realizados en el sector de Las Paredes, en el corregimiento de 24 de Diciembre. El segundo sospechoso fue detenido la madrugada del mismo día en el distrito de Arraiján.

El cuerpo sin vida de De León, de 25 años, fue localizado el pasado 5 de noviembre, detrás de una iglesia en 24 de Diciembre, luego de haber sido reportado como desaparecido. Sus honras fúnebres se llevaron a cabo este sábado en la Parroquia Espíritu Santo.

