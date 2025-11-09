Sinaproc mantiene aviso de prevención por lluvias y tormentas en gran parte del país.

El Sistema Nacional de Protección Civil ( Sinaproc ) informó que se mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas desde el lunes 10 hasta el miércoles 12 de noviembre de 2025.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) reportó el fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical y la presencia de un sistema de baja presión al norte del país, condiciones que favorecen el desarrollo de lluvias y tormentas.

En las áreas señaladas se pronostican acumulados de lluvia entre 120 mm y 329 mm durante 72 horas, especialmente en sectores del Caribe y las zonas de cordillera. En el resto del país se prevén acumulados menores a 120 mm.