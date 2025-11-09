Panamá Nacionales -  9 de noviembre de 2025 - 11:45

Sinaproc mantiene aviso de prevención por lluvias y tormentas en gran parte del país

SINAPROC mantiene aviso de vigilancia por lluvias y tormentas del lunes 10 al miércoles 12 de noviembre en varias partes del país.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas desde el lunes 10 hasta el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Las áreas bajo aviso son: Bocas del Toro, Ngäbe Buglé, Chiriquí (zonas montañosas), Veraguas, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Emberá-Wounaan (Sambú) y Los Santos.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) reportó el fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical y la presencia de un sistema de baja presión al norte del país, condiciones que favorecen el desarrollo de lluvias y tormentas.

En las áreas señaladas se pronostican acumulados de lluvia entre 120 mm y 329 mm durante 72 horas, especialmente en sectores del Caribe y las zonas de cordillera. En el resto del país se prevén acumulados menores a 120 mm.

