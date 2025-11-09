CSS informa alta médica de niña operada en la primera cirugía cardíaca pediátrica con bomba extracorpórea.

La niña de 6 años Leah Kamila recibió el alta médica por parte de los doctores del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), luego de someterse a la primera cirugía cardíaca pediátrica con bomba de circulación extracorpórea realizada en el país.

La entidad informó que la menor fue intervenida a corazón abierto para corregir una condición denominada Comunicación Interauricular (CIA). Tras la compleja intervención, efectuada por un equipo multidisciplinario de la institución, Leah permaneció 12 días en recuperación.

“Esta exitosa cirugía no solo llena de alegría a Leah Kamila y a su familia, sino que también marca un antes y un después en la atención pediátrica en Panamá. Abre el camino para que otros niños panameños con afecciones cardíacas puedan ser operados dentro del país, sin necesidad de viajar al extranjero”, destaca la entidad.

“No lo esperábamos. La doctora Aida González, cardióloga, vino, la revisó y nos dijo: ‘Se pueden ir; Leah puede salir, aunque con cuidados especiales’. Estamos felices de poder regresar juntos a casa”, expresó la madre.

¿En qué consiste la cirugía cardíaca pediátrica con bomba extracorpórea?

La cirugía cardíaca pediátrica con bomba extracorpórea es un procedimiento a corazón abierto en el que se utiliza una máquina de circulación extracorpórea para mantener la oxigenación y circulación de la sangre mientras el corazón del paciente está detenido durante la operación.