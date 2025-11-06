CSS informa sobre agresión con arma blanca contra un guardia de seguridad del Hospital de Soná

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó que, en horas de la madrugada de este jueves 6 de noviembre, se registró un incidente en el área de urgencias del Hospital de Soná, en la provincia de Veraguas, luego de que un ciudadano agrediera con un arma blanca a un guardia de seguridad de la institución.

Durante el proceso de atención rutinaria, el ciudadano adoptó una actitud violenta hacia el personal médico, exigiendo atención inmediata para su hijo. En medio del altercado, el individuo sacó un arma blanca y atacó al guardia, quien intervino para proteger a una doctora.

El guardia resultó herido con dos puñaladas y varias laceraciones en el costado izquierdo. Fue atendido de inmediato por el cirujano de turno, quien informó que el paciente se encuentra estable y permanecerá bajo observación durante las próximas 24 horas.

La CSS aclaró que el menor, familiar del agresor, fue atendido oportunamente por el personal médico de turno. Además, el equipo de seguridad logró controlar y desarmar al atacante, evitando consecuencias mayores.

Posteriormente, unidades de la Policía Nacional acudieron al lugar y procedieron con la detención del ciudadano, quien fue trasladado al cuartel correspondiente para las investigaciones de rigor.