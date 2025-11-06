El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que a partir de las 2:00 p.m. de este jueves 6 de noviembre se levanta la alerta verde establecida previamente a nivel nacional.
De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), actualmente no se mantiene ningún sistema atmosférico significativo que pueda afectar de forma directa o indirecta al país.
SINAPROC levanta la alerta verde a nivel nacional
El SINAPROC indicó que continuará con el monitoreo constante de las condiciones del tiempo, al tiempo que reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial.
Como parte de las medidas preventivas, la institución recomendó:
- Mantenerse informados a través de las fuentes oficiales del SINAPROC y del IMHPA.
- Revisar y actualizar el plan familiar de emergencias.
- Continuar aplicando medidas de prevención en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.