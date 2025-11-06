El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que a partir de las 2:00 p.m. de este jueves 6 de noviembre se levanta la alerta verde establecida previamente a nivel nacional.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), actualmente no se mantiene ningún sistema atmosférico significativo que pueda afectar de forma directa o indirecta al país.

SINAPROC levanta la alerta verde a nivel nacional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1986521365739151505&partner=&hide_thread=false El @Sinaproc_Panama levanta la alerta verde en todo el territorio panameño. De acuerdo con el @imhpapma , no se mantiene ningún sistema atmosférico significativo que pueda afectar directa o indirectamente el país. pic.twitter.com/2TITwd2Ggn — Telemetro Reporta (@TReporta) November 6, 2025

El SINAPROC indicó que continuará con el monitoreo constante de las condiciones del tiempo, al tiempo que reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial.

Como parte de las medidas preventivas, la institución recomendó: