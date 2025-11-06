Panamá Nacionales -  6 de noviembre de 2025 - 15:32

SINAPROC levanta la alerta verde a nivel nacional

SINAPROC levantó la alerta verde en todo el país tras confirmar que no hay sistemas atmosféricos significativos, según el IMHPA.

SINAPROC levanta la alerta verde a nivel nacional

SINAPROC levanta la alerta verde a nivel nacional

@Sinaproc_Panama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que a partir de las 2:00 p.m. de este jueves 6 de noviembre se levanta la alerta verde establecida previamente a nivel nacional.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), actualmente no se mantiene ningún sistema atmosférico significativo que pueda afectar de forma directa o indirecta al país.

SINAPROC levanta la alerta verde a nivel nacional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1986521365739151505&partner=&hide_thread=false

El SINAPROC indicó que continuará con el monitoreo constante de las condiciones del tiempo, al tiempo que reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial.

Como parte de las medidas preventivas, la institución recomendó:

  • Mantenerse informados a través de las fuentes oficiales del SINAPROC y del IMHPA.
  • Revisar y actualizar el plan familiar de emergencias.
  • Continuar aplicando medidas de prevención en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.
En esta nota:
Seguir leyendo

Director del Sinaproc detalla afectaciones en diferentes regiones por condiciones climáticas

Lluvias causan desbordamiento de lago en Antón

SINAPROC actualiza alertas: cuatro provincias de Panamá regresan a alerta verde

Recomendadas

Más Noticias