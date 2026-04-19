Panamá Nacionales - 19 de abril de 2026 - 14:38

SINAPROC advierte sobre elevadas temperaturas a nivel nacional

El SINAPROC informó que los elevados índices de radiación podrían sobrepasar los niveles extremos de temperatura.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene vigente un aviso de vigilancia hasta este lunes 20 de abril, ante el registro de índices de radiación UV-B con niveles de elevados a extremos en gran parte del territorio nacional.

Las autoridades advierten que la exposición prolongada a la radiación solar sin protección incrementa el riesgo de afecciones en la salud, tales como:

  • Irritación cutánea
  • Enrojecimiento
  • Quemaduras solares de diversos grados

Recomendaciones de seguridad:

  • Evitar la exposición directa al sol en el horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Aplicar protector solar de alto factor de protección.
  • Utilizar vestimenta de manga larga y sombreros de ala ancha.
  • Mantenerse constantemente hidratado, preferiblemente con agua.
