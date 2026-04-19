SINAPROC advierte sobre elevadas temperaturas a nivel nacional

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene vigente un aviso de vigilancia hasta este lunes 20 de abril, ante el registro de índices de radiación UV-B con niveles de elevados a extremos en gran parte del territorio nacional.
- Irritación cutánea
- Enrojecimiento
- Quemaduras solares de diversos grados
Recomendaciones de seguridad:
- Evitar la exposición directa al sol en el horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Aplicar protector solar de alto factor de protección.
- Utilizar vestimenta de manga larga y sombreros de ala ancha.
- Mantenerse constantemente hidratado, preferiblemente con agua.