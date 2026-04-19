Panamá Nacionales -  19 de abril de 2026 - 12:07

SENAN incauta más de 900 paquetes de sustancia ilícita en tránsito por Panamá

El SENAN y el Ministerio Público indicó que la sustancia fue hallada oculta dentro de un contenedor con destino final era Perú.

SENAN incauta más de 900 paquetes de sustancia ilícita.

SENAN incauta más de 900 paquetes de sustancia ilícita.

SENAN
Ana Canto
Por Ana Canto

Un cargamento de 999 paquetes de presunta sustancia ilícita fue incautado en un puerto de la vertiente del Pacífico, como resultado de la Operación Escudo Protector. El operativo fue desarrollado de manera conjunta por el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La sustancia fue hallada oculta dentro de un contenedor que se encontraba en tránsito por territorio panameño y cuyo destino final era Perú.

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