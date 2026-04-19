SENAN incauta más de 900 paquetes de sustancia ilícita en tránsito por Panamá

Un cargamento de 999 paquetes de presunta sustancia ilícita fue incautado en un puerto de la vertiente del Pacífico, como resultado de la Operación Escudo Protector. El operativo fue desarrollado de manera conjunta por el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
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Un total de 999 paquetes con presunta sustancia ilícita fueron incautados en un puerto del Pacífico, a través de la Operación Escudo Protector, desarrollada por el Servicio Nacional @aeronavalpanama y la @PGN_PANAMA.— Telemetro Reporta (@TReporta) April 19, 2026
La droga fue ubicada oculta en un contenedor en tránsito por… pic.twitter.com/NqlbkRo0Wp