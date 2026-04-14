SENAN aprehende a dos personas por extracción ilegal en afluente del Lago Gatún

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) informó la aprehensión de dos personas por su presunta vinculación con la extracción ilegal de minerales durante un operativo nocturno.
Operativo en zona sensible
La acción se desarrolló en el sector de Quebrada Naranjo, específicamente en un afluente del río Trinidad, el cual alimenta el Lago Gatún.
Las autoridades destacaron que esta zona es un recurso clave tanto para el funcionamiento del Canal de Panamá como para el suministro de agua potable en el país.
Personas a órdenes de las autoridades
Los aprehendidos, de 25 y 40 años, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes junto con las evidencias recabadas durante el operativo.
El SENAN reiteró que la extracción ilegal de minerales representa una amenaza para:
- Las fuentes hídricas
- El equilibrio ambiental
- La seguridad de recursos estratégicos del país