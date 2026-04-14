Colón Nacionales -  14 de abril de 2026 - 09:58

SENAN aprehende a dos personas por extracción ilegal en afluente del Lago Gatún

SENAN aprehende a dos personas por extracción ilegal en afluente del Lago Gatún, recurso clave para el Canal.

SENAN aprehende a dos por extracción ilegal 

SENAN aprehende a dos por extracción ilegal 

SENAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) informó la aprehensión de dos personas por su presunta vinculación con la extracción ilegal de minerales durante un operativo nocturno.

Operativo en zona sensible

La acción se desarrolló en el sector de Quebrada Naranjo, específicamente en un afluente del río Trinidad, el cual alimenta el Lago Gatún.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044053058007773668?s=20&partner=&hide_thread=false

Las autoridades destacaron que esta zona es un recurso clave tanto para el funcionamiento del Canal de Panamá como para el suministro de agua potable en el país.

Personas a órdenes de las autoridades

Los aprehendidos, de 25 y 40 años, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes junto con las evidencias recabadas durante el operativo.

El SENAN reiteró que la extracción ilegal de minerales representa una amenaza para:

  • Las fuentes hídricas
  • El equilibrio ambiental
  • La seguridad de recursos estratégicos del país
En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU: preseleccionados del Concurso General de Becas deben entregar la información socioeconómica

Concurso General de Becas: IFARHU actualiza documentación para estudiantes preseleccionados con discapacidad

Carnet blanco y verde en Panamá: MINSA anuncia ferias del 16 al 18 de abril

Recomendadas

Más Noticias