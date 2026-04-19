EN VIVO | Resultados del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional este 19 de abril

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del Sorteo Extraordinario correspondiente al 19 de abril de 2026.

Por Ana Canto

Llegó el momento de conocer los resultados del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de Panamá que jugará este de 19 de abril del 2026.

RESULTADOS DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DEL 19 DE ABRIL DE 2025

PRIMER PREMIO: 75212

Letras: ADAB

Serie: 2

Folio: 3

SEGUNDO PREMIO: 47253

TERCER PREMIO: 85747

La última cifra del tercer premio es el

La última cifra del tercero. Se completa este tercer premio:

Tercer premio completo: 85747

Casi termina el tercer premio

Viene la decena ganadora de este tercer premio del sorteo extraordinario del 19 de abril.

Número: 4

Se enciende la emoción en las personas en el último premio, pero no menos importante.

Continuamos con la tercer cifra de este tercer premio

La tercera cifra de este tercer premio del sorteo extraordinario es el número 7

Avanza el tercer y último premio

La segunda cifra de este tercer premio del sorteo extraordinario del 19 de abril

El segundo número de este tercer premio es: 5

Comienza a jugar el tercer premio

El último premio de este sorteo extraordinario del 19 de abril, pero no menos importante.

La primera cifra es el 8

Finaliza el segundo premio

Es momento de conocer el último número del segundo premio:

Número: 3

Segundo premio completo: 47253

Ya casi termina el segundo premio

La cuarta cifra de este segundo premio de este sorteo extraordinario y viene bueno para los que compran por:

Número: 5

Seguimos con el segundo premio del sorteo extraordinario

Vamos por la mitad del segundo premio de este sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de Panamá

La tercera cifra es el número 2

Continuamos con el segundo premio

La segunda cifra de este segundo premio de este sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de Panamá

Número: 7

Empieza el segundo premio y sale la primera cifra

Arranca el segundo premio y el primero número es el: 4

Serie y Folio del sorteo extraordinario

Avanza el sorteo extraordinario y es momento de conocer la serie y el folio:

  • Serie: 2
  • Folio: 3
Última cifra de este primer premio

El número 2 , letra B ¿Ganó?

Premio completo: 75212 - Letras: ADAB

Viene bueno el primer premio del sorteo extraordinario

Para los que compran por la decena del 1 .

Número: 1 - Letras: A

Sigue el sorteo extraordinario del 19 de abril de 2025

La tercera cifra de este sorteo extraordinario es: 2 - letra: D

Continúa el primer premio del sorteo extraordinario

El primer premio del sorteo extraordinario del 19 de abril avanza y sale:

Número: 5 - Letra: A

La primera cifra del primer premio

Sin más demora, ya se tiene el primer número del primer premio de este sorteo:

Número: 7

Inicia el conteo de balotas para el Sorteo Extraordinario

Hoy puede ser el día que ganes el Sorteo Extraordinario

¿Cómo ver EN VIVO el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El Sorteo Extraordinario del 19 de abril de 2026, de la Lotería Nacional de Panamá, se transmite a través de diferentes plataformas digitales en vivo como: Telemetro.com y MedcomGo.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 2 - 7 - 4 - 0

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 77 - 42 - 70 - 27 - 83

¿A qué hora inicia el Sorteo Extraordinario del 19 de abril de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 19 de abril de 2026.

