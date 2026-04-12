Panamá Nacionales -  12 de abril de 2026 - 15:25

SINAPROC emite aviso por mar picado y fuertes vientos en Panamá

SINAPROC emite aviso por oleajes y vientos de hasta 70 km/h en Panamá hasta el 14 de abril. Conoce las zonas afectadas.

Advertencia de SINAPROC en el Caribe

Advertencia de SINAPROC en el Caribe

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por condiciones marítimas y ventosas en el país, vigente hasta el próximo 14 de abril.

Oleajes elevados en el Caribe

La entidad advirtió sobre condiciones de precaución en el Caribe panameño, debido a la intensificación de los vientos del norte.

Esto provocará:

  • Oleajes elevados
  • Mar picado
  • Riesgo moderado para embarcaciones pequeñas
  • Peligro para bañistas
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Vientos pueden superar los 70 km/h

Además, el SINAPROC informó sobre un aviso por condiciones ventosas en varias regiones del país, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Las áreas más afectadas serían:

  • Cordillera Central
  • Región de Azuero
  • Coclé
  • Panamá Oeste
  • Panamá Norte
  • Panamá Este

Recomendaciones por SINAPROC a la población

Las autoridades recomiendan:

  • Evitar actividades marítimas si no son necesarias
  • Extremar precaución en playas y costas
  • Asegurar techos y objetos sueltos
  • Seguir los avisos oficiales
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