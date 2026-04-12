SINAPROC emite aviso por mar picado y fuertes vientos en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por condiciones marítimas y ventosas en el país, vigente hasta el próximo 14 de abril.
Esto provocará:
- Oleajes elevados
- Mar picado
- Riesgo moderado para embarcaciones pequeñas
- Peligro para bañistas
Vientos pueden superar los 70 km/h
Además, el SINAPROC informó sobre un aviso por condiciones ventosas en varias regiones del país, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
Las áreas más afectadas serían:
- Cordillera Central
- Región de Azuero
- Coclé
- Panamá Oeste
- Panamá Norte
- Panamá Este
Recomendaciones por SINAPROC a la población
Las autoridades recomiendan:
- Evitar actividades marítimas si no son necesarias
- Extremar precaución en playas y costas
- Asegurar techos y objetos sueltos
- Seguir los avisos oficiales