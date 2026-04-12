SINAPROC emite aviso por mar picado y fuertes vientos en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por condiciones marítimas y ventosas en el país, vigente hasta el próximo 14 de abril.

La entidad advirtió sobre condiciones de precaución en el Caribe panameño, debido a la intensificación de los vientos del norte.

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Esto provocará:

Oleajes elevados

Mar picado

Riesgo moderado para embarcaciones pequeñas

Peligro para bañistas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043413193448718444?s=20&partner=&hide_thread=false Un aviso de prevención por condiciones marítimas de precaución en el Caribe panameño, fue emitido por el @Sinaproc_Panama hasta el próximo 14 de abril.



Detalla que se espera la intensificación de los vientos del Norte, lo que generará oleajes elevados y mar picado, condiciones… pic.twitter.com/nnRsvOrJjn — Telemetro Reporta (@TReporta) April 12, 2026

Vientos pueden superar los 70 km/h

Además, el SINAPROC informó sobre un aviso por condiciones ventosas en varias regiones del país, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Las áreas más afectadas serían:

Cordillera Central

Región de Azuero

Coclé

Panamá Oeste

Panamá Norte

Panamá Este

Recomendaciones por SINAPROC a la población

Las autoridades recomiendan: