MINSA refuerza operativos sanitarios en desfiles patrios

El Ministerio de Salud ( MINSA ) informó que en las 15 Regiones de Salud se realizaron inspecciones en locales y puestos de expendio de alimentos ubicados a lo largo de las rutas de los desfiles patrios, verificando el cumplimiento de las normas sanitarias.

De manera paralela, 120 instalaciones de salud se mantuvieron habilitadas para garantizar la atención médica oportuna a la población. Entre las principales anomalías detectadas figuran la falta de permisos, ausencia de carnés blanco y verde, manejo inadecuado de alimentos y la venta de productos vencidos o en descomposición.

MINSA refuerza operativos sanitarios durante los desfiles patrios a nivel nacional

image

El equipo de Salud de la Región Metropolitana supervisó las dos rutas de los desfiles en la ciudad capital. Se inspeccionaron 183 puestos de alimentos, con un 85% de cumplimiento sanitario, y se verificó a 400 manipuladores. Un total de 19 establecimientos fueron sancionados por no contar con permisos o carnés vigentes, y por mantener alimentos fuera de la cadena de frío. Además, se destruyeron 2,500 cigarrillos sin pictogramas ni advertencias sanitarias.

El MINSA recordó que, con motivo de las fiestas patrias y de fin de año, se mantiene vigente la Alerta Azul nacional del 1 de noviembre de 2025 al 1 de enero de 2026, con el objetivo de reforzar la vigilancia sanitaria, garantizar la disponibilidad de los servicios de salud y reducir riesgos durante celebraciones multitudinarias.