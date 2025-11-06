Panamá Oeste Nacionales -  6 de noviembre de 2025 - 16:29

Tribunal Electoral cierra proceso de firmas para la revocatoria de mandato del representante de Vacamonte

El Tribunal Electoral informó que, se requerían 8,434 firmas válidas para la revocatoria de mandato del representante de Vacamonte.

Representante de Vacamonte

Representante de Vacamonte, José Pérez, y su suplente Maygualida Sánchez.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Tribunal Electoral(TE) informó que concluyó el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato del representante del corregimiento de Vacamonte, José Pérez, y su suplente, Maygualida Sánchez.

De acuerdo con cifras de la Dirección Nacional de Organización Electoral, se requerían 8,434 firmas válidas para cada cargo. Sin embargo, al cierre del proceso se recolectaron 107 firmas para la revocatoria de Pérez y 104 en el caso de Sánchez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1986541535836709079&partner=&hide_thread=false

