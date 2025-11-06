Tribunal Electoral cierra proceso de firmas para la revocatoria de mandato del representante de Vacamonte

El Tribunal Electoral(TE) informó que concluyó el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato del representante del corregimiento de Vacamonte, José Pérez, y su suplente, Maygualida Sánchez.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1986541535836709079&partner=&hide_thread=false
El @tepanama informa que concluyó el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato del representante de Vacamonte, José Pérez, y su suplente Maygualida Sánchez.— Telemetro Reporta (@TReporta) November 6, 2025
Cifras de la Dirección Nacional de Organización Electoral revelan que de las 8,434 requeridas para… pic.twitter.com/pA5HS6MYPz