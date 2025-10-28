Autorizan recolección de firmas para revocatoria de mandato del alcalde de Colón

El Tribunal Electoral (TE) autorizó este martes el inicio del proceso de recolección de firmas de respaldo para la revocatoria de mandato en contra del alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván.

Piden revocatoria de mandato al alcalde Diógenes Galván

Según la entidad, se requieren 52,149 firmas, equivalentes al 30% de los 173,829 electores registrados en el Padrón Electoral Final correspondiente a las Elecciones Generales del 5 de mayo de 2024.

El TE precisó que el ciudadano Miguel Ángel Rodríguez dispone de un plazo de 120 días calendario para reunir las firmas necesarias que respalden esta solicitud.