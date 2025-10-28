Panamá Nacionales -  28 de octubre de 2025 - 15:18

Comisión de Gobierno rechaza proyecto de Ley General Anticorrupción presentado por el procurador

La Comisión de Gobierno rechazó el Proyecto de Ley 291, que buscaba adoptar la Ley General Anticorrupción, presentado por el procurador general de la Nación.

Ana Canto
Con cuatro votos a favor y cinco en contra, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional rechazó el Proyecto de Ley 291, que buscaba adoptar la Ley General Anticorrupción, presentado por el procurador general de la Nación, Luis Gómez.

Entre los diputados que votaron en contra figuran Didiano Pinilla (CD), Luis Eduardo Camacho (RM), Shirley Castañedas (RM) y las diputadas suplentes de Raphael Buchanan y Jairo Salazar (PRD).

A favor del proyecto votaron Janine Prado (Vamos), Roberto Zúñiga (Vamos), Luis Duke (Vamos) y José Pérez Barboni (Seguimos).

El rechazo se dio durante el primer debate de la comisión, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho (Realizando Metas), quien destacó que la iniciativa cumplió con el trámite reglamentario establecido por el Órgano Legislativo.

El proyecto fue discutido tras recibir los conceptos y observaciones de diversas agrupaciones y entidades convocadas para el análisis de la propuesta.

