UNPROFA rechaza manejo de la Asamblea Nacional sobre proyectos de descuentos en medicamentos

UNPROFA enfatizó que, por décadas, las farmacias independientes han asumido con recursos propios el costo de estos beneficios.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (UNPROFA) expresó su rechazo al manejo de la Asamblea Nacional en torno a los proyectos relacionados con los descuentos obligatorios en medicamentos, señalando que no se les ha permitido participar formalmente en las discusiones.

La asociación aclaró que, en ningún momento, estos descuentos han sido reconocidos como crédito fiscal transferible o negociable, pese a lo que “se ha querido dar a entender en algunos espacios y publicaciones”.

Asimismo, destacó que no existe hasta la fecha ningún instrumento legal ni mecanismo administrativo que compense a las farmacias independientes por los descuentos otorgados.

UNPROFA enfatizó que, por décadas, las farmacias independientes han asumido con recursos propios el costo de estos beneficios, sin compensación ni reconocimiento del Estado.

