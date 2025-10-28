Agroferias del IMA: lleve su bolsa de arroz de 25 lb a B/. 6.25, aquí los lugares

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el miércoles 29 y de octubre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.
mportante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.
Agroferia del IMA para el miércoles 29 de octubre
Los Santos
- Cancha del corregimiento de Flores, distrito de Tonosí
Chiriquí
- Cancha comunal del corregimiento de Santa Lucía, distrito de Remedios
Panamá Este
- Cartagando (Yosevat) en el corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.
Panamá Oeste
- Casa Cultural del corregimiento de Lídice, distrito de Capira.
Panamá
- Parque Miramar, corregimiento de Pueblo Nuevo, distrito de Panamá
Herrera
- Cancha Comunal del corregimiento de Ciruelo Abajo, distrito de Pesé
Agroferia del IMA para el jueves 30 de octubre
Los Santos
- Junta Comunal del corregimiento de Valle Rico, distrito de Las Tablas
Colón
- Policentro deportivo del corregimiento de Cativá, distrito de Colón.
Coclé
- Casa local Sabana, corregimiento de El Palmar, distrito de Olá
Chiriquí
- Rancho Comunal del corregimiento de Tijeras, distrito de Boquerón
- Cancha Comunal del corregimiento de Santo Tomás, distrito de Alanje.
Darién
- Cancha techada del corregimiento de La Palma, distrito de Chepigana.
Panamá Este
- Casa Comunal del corregimiento de Chinina, distrito de Chepo
Veraguas
- Casa Comunal El Poste, corregimiento de San Marcelo, distrito de Cañazas.
Herrera
- Casa Comunal del corregimiento de Potuga, distrito de Parita
Panamá
- Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá
Panamá Oeste
- Cancha techada del corregimiento de Santa Rita, distrito de La Chorrera