Panamá Nacionales -  28 de octubre de 2025 - 13:58

Agroferias del IMA: lleve su bolsa de arroz de 25 lb a B/. 6.25, aquí los lugares

Los consumidores que participen en las agroferias del IMA, deberán llevar sus bolsas reutilizable y cédula de identificación personal.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el miércoles 29 y de octubre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

mportante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.

Agroferia del IMA para el miércoles 29 de octubre

Los Santos

  • Cancha del corregimiento de Flores, distrito de Tonosí

Chiriquí

  • Cancha comunal del corregimiento de Santa Lucía, distrito de Remedios

Panamá Este

  • Cartagando (Yosevat) en el corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

Panamá Oeste

  • Casa Cultural del corregimiento de Lídice, distrito de Capira.

Panamá

  • Parque Miramar, corregimiento de Pueblo Nuevo, distrito de Panamá

Herrera

  • Cancha Comunal del corregimiento de Ciruelo Abajo, distrito de Pesé
Agroferia del IMA para el jueves 30 de octubre

Los Santos

  • Junta Comunal del corregimiento de Valle Rico, distrito de Las Tablas

Colón

  • Policentro deportivo del corregimiento de Cativá, distrito de Colón.

Coclé

  • Casa local Sabana, corregimiento de El Palmar, distrito de Olá

Chiriquí

  • Rancho Comunal del corregimiento de Tijeras, distrito de Boquerón
  • Cancha Comunal del corregimiento de Santo Tomás, distrito de Alanje.

Darién

  • Cancha techada del corregimiento de La Palma, distrito de Chepigana.

Panamá Este

  • Casa Comunal del corregimiento de Chinina, distrito de Chepo

Veraguas

  • Casa Comunal El Poste, corregimiento de San Marcelo, distrito de Cañazas.

Herrera

  • Casa Comunal del corregimiento de Potuga, distrito de Parita

Panamá

  • Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá

Panamá Oeste

  • Cancha techada del corregimiento de Santa Rita, distrito de La Chorrera
