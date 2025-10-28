Fiestas Patrias 2025: rutas y horarios de los desfiles del 3 y 4 de noviembre en ciudad de Panamá

El lunes 3 de noviembre darán inicio las festividades de Fiestas Patrias 2025 a nivel nacional, con desfiles, actividades cívicas y folclóricas en honor a la Separación de Panamá de Colombia y a los Símbolos Patrios.

Con motivo de estas celebraciones, las autoridades anunciaron las rutas de los desfiles patrios en la ciudad de Panamá, programados para los días 3 y 4 de noviembre.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Rutas de los Desfiles Patrios 2025 en la ciudad de Panamá

Ruta 1: Desde la calle 3ª (Parque Simón Bolívar) hasta la calle 26, avenida Balboa.

Desde la calle 3ª (Parque Simón Bolívar) hasta la calle 26, avenida Balboa. Ruta 2: Desde la intersección de la Iglesia del Carmen hasta la Caja de Ahorros de Vía España.

El horario de inicio del desfile del 3 de noviembre será a las 9:00 a.m., mientras que el del 4 de noviembre comenzará a las 8:00 a.m.

Este año, en ambas rutas, cada jornada contará con un máximo de 30 delegaciones entre escuelas y bandas independientes.

Delegaciones de bandas para los Desfiles Patrios 2025

Lunes 3 de noviembre

Ruta 1: Más de 40 delegaciones, entre centros educativos, bandas independientes y tres estamentos de seguridad.

Más de 40 delegaciones, entre centros educativos, bandas independientes y tres estamentos de seguridad. Ruta 2: Más de 45 delegaciones participarán en el recorrido.

Martes 4 de noviembre