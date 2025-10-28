Panamá Nacionales -  28 de octubre de 2025 - 11:39

Fiestas Patrias 2025: rutas y horarios de los desfiles del 3 y 4 de noviembre en ciudad de Panamá

Con motivo de estas celebraciones, las autoridades anunciaron las rutas de los desfiles de Fiestas Patrias en la ciudad de Panamá.

Desfiles por Fiestas Patrias 2024 en Colón. 

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El lunes 3 de noviembre darán inicio las festividades de Fiestas Patrias 2025 a nivel nacional, con desfiles, actividades cívicas y folclóricas en honor a la Separación de Panamá de Colombia y a los Símbolos Patrios.

Con motivo de estas celebraciones, las autoridades anunciaron las rutas de los desfiles patrios en la ciudad de Panamá, programados para los días 3 y 4 de noviembre.

Rutas de los Desfiles Patrios 2025 en la ciudad de Panamá

  • Ruta 1: Desde la calle 3ª (Parque Simón Bolívar) hasta la calle 26, avenida Balboa.
  • Ruta 2: Desde la intersección de la Iglesia del Carmen hasta la Caja de Ahorros de Vía España.

El horario de inicio del desfile del 3 de noviembre será a las 9:00 a.m., mientras que el del 4 de noviembre comenzará a las 8:00 a.m.

Este año, en ambas rutas, cada jornada contará con un máximo de 30 delegaciones entre escuelas y bandas independientes.

Delegaciones de bandas para los Desfiles Patrios 2025

Lunes 3 de noviembre

  • Ruta 1: Más de 40 delegaciones, entre centros educativos, bandas independientes y tres estamentos de seguridad.
  • Ruta 2: Más de 45 delegaciones participarán en el recorrido.

Martes 4 de noviembre

  • Ruta 1: Participarán 35 delegaciones.
  • Ruta 2: Se desplegarán 45 delegaciones, integradas por centros educativos, bandas independientes y estamentos de seguridad.
