Fiestas Patrias 2025: rutas y horarios de los desfiles del 3 y 4 de noviembre en ciudad de Panamá

El lunes 3 de noviembre darán inicio las festividades de Fiestas Patrias 2025 a nivel nacional, con desfiles, actividades cívicas y folclóricas en honor a la Separación de Panamá de Colombia y a los Símbolos Patrios.
Rutas de los Desfiles Patrios 2025 en la ciudad de Panamá
- Ruta 1: Desde la calle 3ª (Parque Simón Bolívar) hasta la calle 26, avenida Balboa.
- Ruta 2: Desde la intersección de la Iglesia del Carmen hasta la Caja de Ahorros de Vía España.
El horario de inicio del desfile del 3 de noviembre será a las 9:00 a.m., mientras que el del 4 de noviembre comenzará a las 8:00 a.m.
Este año, en ambas rutas, cada jornada contará con un máximo de 30 delegaciones entre escuelas y bandas independientes.
Delegaciones de bandas para los Desfiles Patrios 2025
Lunes 3 de noviembre
- Ruta 1: Más de 40 delegaciones, entre centros educativos, bandas independientes y tres estamentos de seguridad.
- Ruta 2: Más de 45 delegaciones participarán en el recorrido.
Martes 4 de noviembre
- Ruta 1: Participarán 35 delegaciones.
- Ruta 2: Se desplegarán 45 delegaciones, integradas por centros educativos, bandas independientes y estamentos de seguridad.