Estos serán los fines de semana largos que restan del 2025 en Panamá.

Para los últimos dos meses de 2025, en Panamá se registrarán cuatro fines de semana largos, que coinciden con las festividades de Fiestas Patrias y la celebración del Día de la Madre, respectivamente.
Fines de semana largo en Panamá 2025
Noviembre
Primera semana de noviembre
- Sábado 1 de noviembre
- Domingo 2 de noviembre: Día de los Difuntos
- Lunes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.
Segunda semana de noviembre
- Sábado 8 de noviembre
- Domingo 9 de noviembre
- Lunes 10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos.
Tercera semana de noviembre
- Viernes 28 de noviembre
- Sábado 29 de noviembre
- Domingo 30 de noviembre
Diciembre
- Sábado 6 de diciembre
- Domingo 7 de diciembre
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Madre.
Últimos días libres de 2025
- 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia
- 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios
- 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en Colón)
- 10 de noviembre: Grito de la Independencia de la Villa de Los Santos
- 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España
- 8 de diciembre: Día de las Madres
- 20 de diciembre: Día de los Caídos por la Invasión de Estados Unidos a Panamá
- 25 de diciembre: Navidad