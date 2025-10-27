Fiestas Patrias 2025: conoce el pago correspondiente por laborar en días feriados. MEDUCA

Por Ana Canto De acuerdo con el Código de Trabajo de Panamá, los días 3 y 5 de noviembre están estipulados como fiestas nacionales, por lo que deberán pagarse con un recargo del 150 % sobre el salario de la jornada ordinaria de trabajo, durante las Fiestas Patrias 2025.

Además, la normativa establece que esta remuneración no afecta el derecho del trabajador a que se le conceda, como compensación, otro día de descanso dentro de la semana.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse