Fiestas Patrias 2025: conoce el pago correspondiente por laborar en días feriados

Entre el personal que debe laborar en Fiestas Patrias se incluyen los colaboradores de empresas privadas y públicas.

Ana Canto
De acuerdo con el Código de Trabajo de Panamá, los días 3 y 5 de noviembre están estipulados como fiestas nacionales, por lo que deberán pagarse con un recargo del 150 % sobre el salario de la jornada ordinaria de trabajo, durante las Fiestas Patrias 2025.

Además, la normativa establece que esta remuneración no afecta el derecho del trabajador a que se le conceda, como compensación, otro día de descanso dentro de la semana.

Entre el personal que debe laborar en estas fechas se incluyen los colaboradores de empresas privadas que lo requieran por la naturaleza de sus funciones, así como los servidores públicos que desempeñan labores en instituciones de seguridad pública o en entidades que brinden servicios esenciales.

Calendario de días libres en Fiestas Patrias

  • Lunes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.
  • Martes 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios.
  • Miércoles 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.
  • Lunes 10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos.
  • Viernes 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.
