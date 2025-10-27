Panamá Nacionales -  27 de octubre de 2025 - 18:00

Estudiantes panameños asumen roles de presidente y ministros en Gabinete Estudiantil

Un total de 19 estudiantes líderes del programa “Del aula para el mundo, dejando huellas”, asumieron los cargos de presidente de la República y ministros.

Presidencia

Este lunes 27 de octubre se llevó a cabo en el Palacio de las Garzas un “Gabinete Estudiantil”, en el marco del Día del Estudiante y como parte de una iniciativa del Ejecutivo para enaltecer el esfuerzo académico de los estudiantes panameños.

Un total de 19 jóvenes líderes del programa “Del aula para el mundo, dejando huellas”, de décimo y undécimo grado, asumieron los cargos de presidente de la República y ministros de Estado.

El joven Roderick Maykol Agudelo Miranda, del Colegio Beatriz Miranda de Cabal, en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí, fungió como presidente de la República, liderando el Consejo de Gabinete Estudiantil.

Agudelo recorrió las oficinas del Ministerio de la Presidencia y conversó con los funcionarios para conocer sus labores. Estuvo acompañado de sus padres, Cristel Judith Miranda González y Luis Carlos Agudelo Díaz, a quienes agradeció por su apoyo.

