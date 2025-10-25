Feriados en Panamá 2025: Días libres por fiestas patrias empiezan en esta fecha

El mes de noviembre marca una de las temporadas más esperadas por los panameños: las fiestas patrias , con varios días libres que conmemoran momentos históricos del país.

El calendario oficial de feriados en Panamá 2025 incluye las fechas patrias, conmemoraciones religiosas, carnavales y celebraciones de fin de año, ideales para planificar viajes, actividades familiares o escapadas turísticas.

Feriados nacionales confirmados para noviembre 2025

3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia

Separación de Panamá de Colombia 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en Colón)

Además, el Día del Niño y la Niña se celebrará el sábado 1 de noviembre, y el Día de los Difuntos el domingo 2 de noviembre, aunque no son días libres oficiales.

El resto del calendario de feriados nacionales incluye los tradicionales Carnavales, Semana Santa, Fiestas Patrias de noviembre, y las festividades de Navidad y Año Nuevo, que en 2025 caerán en días hábiles.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) recordará más adelante las fechas exactas de asuetos nacionales y puentes laborales aplicables.