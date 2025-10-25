Los Santos Nacionales -  25 de octubre de 2025 - 18:30

Desbordamiento del Río Tonosí afecta cinco viviendas en Pueblo Nuevo

Cinco viviendas fueron afectadas en Pueblo Nuevo, Tonosí, tras el desbordamiento del Río Tonosí por las fuertes lluvias registradas este sábado.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Al menos cinco viviendas resultaron afectadas por la introducción de agua en el sector de Pueblo Nuevo, distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, luego de que el Río Tonosí se saliera de su cauce debido a las fuertes lluvias registradas este sábado en la región.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que sus unidades se desplazaron al área para evaluar los daños y brindar asistencia a las familias afectadas. Hasta el momento, no se reportan personas heridas ni víctimas.

Las autoridades mantienen monitoreo constante de los ríos y quebradas del distrito ante el incremento de las precipitaciones, y recomiendan a la población mantenerse alerta y evitar cruzar afluentes crecidos.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias y posibles crecidas de ríos en las provincias de la región central del país.

