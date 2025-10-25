Panamá Nacionales -  25 de octubre de 2025 - 13:47

Policía Nacional aprehende a cinco ciudadanos ecuatorianos vinculados a red criminal transnacional

La Policía Nacional y PGN capturaron a cinco ecuatorianos vinculados a red criminal transnacional que hurtaba bienes de alto valor en Panamá y otros países.

Policía Nacional aprehende a cinco ciudadanos ecuatorianos

Policía Nacional aprehende a cinco ciudadanos ecuatorianos

Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación (PGN) realizaron el operativo Andina, con el que se aprehendió a cinco personas de nacionalidad ecuatoriana vinculadas a una red criminal transnacional dedicada al hurto de bienes de alto valor en centros comerciales.

Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron relojes, celulares de alta gama, perfumes, lentes y otros accesorios, cuyo valor supera los 100 mil dólares, según reportó la Policía.

Policía Nacional aprehende a cinco ciudadanos ecuatorianos

Gracias al intercambio de información internacional, se confirmó que el grupo criminal también habría cometido delitos similares en Colombia, Perú y Ecuador, evidenciando su alcance transnacional y coordinación entre países.

Las autoridades reiteraron que operativos como Andina buscan desmantelar redes delictivas organizadas, proteger el patrimonio de los ciudadanos y garantizar la seguridad en centros comerciales y espacios públicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1982141245725053042?t=_pF2rKQXUYf5rI4gia6RGg&s=19&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Policía Nacional aprehende a tres personas y realiza allanamiento en Pueblo Nuevo

Policía Nacional realiza operativos tras robo a mujer estadounidense de 64 años en Chiriquí

Policía Nacional recupera artículos robados en Pueblo Nuevo

Recomendadas

Más Noticias