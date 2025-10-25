Policía Nacional aprehende a cinco ciudadanos ecuatorianos vinculados a red criminal transnacional

La Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación (PGN) realizaron el operativo Andina, con el que se aprehendió a cinco personas de nacionalidad ecuatoriana vinculadas a una red criminal transnacional dedicada al hurto de bienes de alto valor en centros comerciales.

Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron relojes, celulares de alta gama, perfumes, lentes y otros accesorios, cuyo valor supera los 100 mil dólares, según reportó la Policía.

Gracias al intercambio de información internacional, se confirmó que el grupo criminal también habría cometido delitos similares en Colombia, Perú y Ecuador, evidenciando su alcance transnacional y coordinación entre países.

Las autoridades reiteraron que operativos como Andina buscan desmantelar redes delictivas organizadas, proteger el patrimonio de los ciudadanos y garantizar la seguridad en centros comerciales y espacios públicos.