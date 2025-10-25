IFARHU: calendario de pagos de beca PASE-U del 27 al 28 de octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que desde este lunes 27 hasta el viernes 31 de octubre de 2025 continuará con el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) en las provincias de Panamá y Chiriquí.

El horario de atención en los centros de cobro habilitados será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., según comunicó la entidad.

Centros de cobro del PASE-U: lunes 27 y martes 28 de octubre

Provincia de Chiriquí

Tolé

Remedios

Provincia de Panamá

Panamá Este:

San Martín

Las Garzas

Pacora

24 de Diciembre

Panamá Norte:

Ernesto Córdoba

Alcalde Díaz

San Miguelito:

Belisario Porras

Omar Torrijos Herrera

Panamá Centro:

Corregimiento de Juan Díaz

Corregimiento de Don Bosco

El IFARHU recordó que los acudientes pueden consultar la lista completa de colegios habilitados en el enlace oficial del Segundo pago PASE-U 2025, disponible en su sitio web.

Además, señaló que los estudiantes que cambiaron de escuela durante este año escolar deben verificar que el nuevo plantel haya registrado y validado correctamente el traslado ante el Ministerio de Educación (MEDUCA). Si el cambio no está reflejado en el sistema, el estudiante no aparecerá en la base de datos para la emisión del cheque.