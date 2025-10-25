120 a los 60 del MIDES: fechas del cuarto pago en noviembre de sus programas

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que realizará el cuarto y último pago del año 2025 de sus programas de transferencias monetarias condicionadas durante los meses de noviembre y diciembre, tanto por transferencia ACH (Tarjeta Clave Social) como en las áreas de difícil acceso del país.
Los programas beneficiados en este periodo son:
- 120 a los 65
- Red de Oportunidades
- SENAPAN
- Ángel Guardián
Fechas del cuarto cobro del MIDES 2025
- Pago mediante Tarjeta Clave Social (ACH):
Del lunes 17 al viernes 28 de noviembre
- Pago en áreas de difícil acceso:
Del lunes 1 al viernes 5 de diciembre
El MIDES recordó a los beneficiarios verificar sus saldos antes de acudir a los cajeros automáticos y mantener actualizados sus datos personales para evitar retrasos en los desembolsos. Además, reiteró que estos programas buscan garantizar la inclusión social y mejorar la calidad de vida de los panameños en situación de vulnerabilidad.